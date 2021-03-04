İmzalar atıldı: 500 bin kişiye “Afet Farkındalık Eğitimi”

2021 yılının “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak ilan edilmesinin ardından Samsun'da Afet Eğitim Seferberliği başladı. Yaklaşık 500 bin kişiye “Afet Farkındalık Eğitimi” verilecek.

Bu kapsamda Samsun Valiliği koordinasyonunda Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arasında, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 17 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile resmi okul/kurum ve özel eğitim okullarının; öğrenci, öğretmen, velilerine, faaliyet planında belirtilen aylık program çerçevesinde Afet Farkındalık Eğitimi verilecek. Verilen eğitimle olası afetlere karşı, afet öncesi hazırlıklar ve AFAD Gönüllülük Sistemi hakkında bilgi verilmesi amaçlanıyor.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen protokol töreni Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Levent Uçarlı ile İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'in katılımıyla gerçekleştirildi. İmzalanan protokolle, 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı'nı fırsata çevirerek, afete hazır bir Türkiye yolculuğunda, afete hazır bir Samsun için önemli bir adım atıldı.

Protokol kapsamında, resmi okul/kurum ve özel okulların; öğrenci, öğretmen velileri, servis şoförleri ve ailelerini içeren ve beraberinde çarpan etkisi oluşturmayı hedefleyerek yaklaşık 500 bin kişiye pandemi koşulları dikkate alınarak çevrim içi ortamda, Afet Farkındalık Eğitimleri verilecek. Eğitimler sonucunda yaklaşık 500 bin kişiye sertifika verilecek.

Ayrıca protokol kapsamında hazırlanan faaliyet planında, afetlerle ilgili olarak bir farkındalık kültürünü oluşturmak için her yaş ve eğitim sınıfındaki öğrencilere, afetlerle ilgili olarak gerçek yaşamda karşı karşıya kalabilecekleri sorunları daha yaşamadan önce hazır hale getirmeyi hedefleyen, evde tehlike avı, çevrim içi çadırda yaşam, okulda tehlike avı, afete hazır okul yarışması gibi, küçük ama önemli ve de kalıcı dokunuşları içeren farklı etkinlikler hayata geçirilecek.