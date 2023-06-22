İnanılmaz kurtuluş: Devrilen traktörün altından sağ çıktılar

Samsun'un Bafra ilçesinde şarampole devrilerek ters dönen traktörün altından sürücü ve eşi yara almadan kurtuldu.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Kazandere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Cemalettin Büyük idaresindeki 55 ND 902 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Ters dönen traktörün altında kalan sürücü Cemalettin Büyük ve eşi Nezire Büyük, ölümden döndü. Ters dönen traktörün altından sağ çıkan sürücü ve eşi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrol amaçlı Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.