İnatçı kilolar cushing sendromu habercisi olabilir

Dr. Türkan Mete, yağ dokusu artarken kol ve bacakların zayıflaması ile boyun ve ense bölgesinde yağ dokusunda artış görülmesinin cushing sendromunun başlıca belirtilerinden olduğunu söyledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği'nden Doç. Dr. Türkan Mete, cushing sendromu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Cushing sendromunun, uzun süre boyunca uygunsuz şekilde yüksek kortizol düzeyine maruziyet sonucu gelişen belirti ve bulgularla karakterize olduğunu belirten Doç. Dr. Türkan Mete, kortizol seviyesindeki yüksekliğin ise hastalık nedenli vücutta aşırı üretime bağlı veya tedavi amaçlı verilen ilaçlardan kaynaklı olabileceğini belirtti.

Türkan Mete, hastalığın başlıca belirti ve bulgularının kas güçsüzlüğü, yüzde kızarıklık, karın yağ dokusu artarken kol ve bacakların zayıflaması, mor menekşe rengi ciltte çatlaklar, belirgin bir travma olmaksızın ciltte kolay zedelenme ve boyun ve ense bölgesinde yağ dokusunda artış olduğunu belirtti.

Cushing sendromunun tedavi edilmez ise komplikasyonlara yol açan ve sağ kalımı azaltan bir hastalık olduğu için doğru tanı ve tedavisinin önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Dr. Türkan Mete, “Tanının önce şüphe ile başlayacağı unutulmamalıdır. Tedavi edilmemesi halinde komplikasyonlara yol açan ve sağ kalımı azaltan bir hastalıktır” dedi.