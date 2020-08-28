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İncir ağacından düşen şahıs yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde İncir ağacından düşen şahıs yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde İncir ağacından düşen şahıs yaralandı.


Olay, Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesinde bulunan incir ağacına çıkan Ömer Y.(65), ağacın dalının kırılması üzerine yere düşerek yaralandı. Yardımına koşan mahalle sakinleri yaralı şahsın üzerine düşen incir dalını kaldırarak 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı şahıs Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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