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İneğe çarpmamak için manevra yapan minibüs devrildi

Samsun’da önüne çıkan ineğe çarpmamak için manevra yapan minibüs devrildi.

Samsun'da önüne çıkan ineğe çarpmamak için manevra yapan minibüs devrildi. Kaza maddi hasarlı olarak atlatıldı.


Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan 60 KS 089 plakalı minibüs sürücüsü Emre Argan, önüne çıkan ineğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Daha sonra direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç karşı istikamete geçtikten sonra devrilerek durabildi. Ölü ve yaralının bulunmadığı kaza maddi hasarlı olarak atlatıldı.

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