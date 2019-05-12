İnek hastanelik etti

Samsun’da otlatmaya götürdüğü ineğininin saldırısına uğrayan yaşlı kadın hastanelik oldu.
Samsun'da otlatmaya götürdüğü ineğininin saldırısına uğrayan yaşlı kadın hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un Kavak ilçesinin Azaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe K.(71) ineğini otlatmaya götürürken aniden saldırısına uğradı. İneğin boynuz darbesi sonucu yere düşen yaşlı kadın ineğin yüklenmesi sonucu kanlar içinde kalıp yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe K. tedavi altına alındı.