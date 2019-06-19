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İnek hırsızlığı şüphelisi adliyede

Samsun’un Bafra ilçesinde inek hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde inek hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Dededağ Mahallesi'nde 1 ay içerisinde farklı adreslerden 3 inek hırsızlığı olayı yaşandı. Jandarma ekiplerinin araştırmaları sürerken dedektif gibi iz süren Dededağ Mahallesi Muhtarı Aydın Boz, çalınan inekleri Fevzi Çakmak Mahallesi Esentepe 3. Sokak'ta bir ahırda olduğunu tespit ettikten sonra jandarma ekipleriyle birlikte ineklerin bulunduğu adrese giderek çalıntı inekler buldu.


Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili İ.Ç'yi (27) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.


Olaya ilgili 2 kişinin arandığı öğrenildi.

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