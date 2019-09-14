İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İneklerin neden telef olduğunu araştırırken, elektrik akımına kapıldı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde elektrik akımına kapılan 12 yaşındaki Hakan Yeşiltaş, feci şekilde can verdi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik akımına kapılan 12 yaşındaki Hakan Yeşiltaş, feci şekilde can verdi.


Olay, Çarşamba ilçesine bağlı Yenikışla Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, anne Nejla Yeşiltaş ve 12 yaşındaki Hakan Yeşiltaş, büyükbaş hayvanlarının telef olması üzerine, evlerinin yanında bulunan ahırı incelerken, Hakan Yeşiltaş (12) kopuk vaziyetteki elektik kablosundaki akıma kapıldı. Oğlunun elektrik akımına kapıldığını fark eden anne Nejla Yeşiltaş ve çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Ambulans ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 12 yaşındaki Hakan Yeşiltaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Öte yandan, 7. sınıf öğrencisi Hakan Yeşiltaş'ın babası Harun Yeşiltaş'ın bir süre önce geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.