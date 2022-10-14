Influenza enfeksiyonundan korunmak için en etkili tedbir 'aşı'

Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, “Gebeler, 6-59 ay arası çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olan kişiler ve sağlık çalışanları aşılarını yaptırmalıdır” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, influenza aşısı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Çocukların yüzde 40'ında görülüyor

İnfluenzanın A ve B virüslerinin etken olduğu akut bir solunum yolu hastalığı olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Şen, “Grip görülme sıklığı sağlıklı çocuklarda her yıl yüzde 10-40 arasındadır. Sağlıklı çocuklarda kendi kendini sınırlayan ve karmaşık olmayan bir hastalık gibi görünse de ateşli havaleden sekeller bırakabilen nörolojik komplikasyonlara, influenza ilişkili miyokardit nedeniyle ölümlere yol açabilir. Erişkinler semptomlar başladıktan sonraki 5 gün, çocuklar ise 10 günden daha uzun süre hastalığı bulaştırırlar. Bu nedenle influenza enfeksiyonlarının önlenmesinde bağışıklama (aşı) en etkili uygulamadır” diye konuştu.

“Toplumsal bağışıklık sağlanması için ınfluenza aşısı önemli”

Aşılamanın ne zaman yapılacağından bahseden Dr. Öğr. Üyesi Şen, “İnaktif infulenza aşılarından Split aşı daha az yan etki içerir bu nedenle özellikle 12 yaşından küçüklerde tercih edilir. Ülkemizde bulunan influenza aşıları split antijenlerinden üretilen aşılardır. İnaktif influenza aşıları 6 aydan küçük çocuklara uygulanmaz, 6-36 ay arasındaki çocuklara 0,25 ml, 36 aydan büyük çocuklara 0,5 ml olarak kas içine uygulanır. Diğer aşılarla aynı anda fakat farklı bölgelerden uygulanabilir. CDC'nin Bağışıklama Danışma Kurulu ve Amerikan Pedaitri Akademisi 6 aydan büyük tüm bireylere yıllık influenza aşısını önermektedir. Amerika Pediatri Akademisi sağlık çalışanlarının da zorunlu aşılanmasını önermektedir. Bağışıklanmış kişilerin sayısı arttıkça ev içinde ve toplumdaki aşısız bireyler arasında da influenza sıklığı azalacak, böylece toplumsal bağışıklık sağlanacaktır. Bu yolla 6 aydan küçükler ve yüksek risk altındaki bireyler aşılanmadan da korunabileceklerdir. Bu duruma koza stratejisi denir” şeklinde konuştu.

“Her yıl ınfluenza aşısı olunmalı”

Dünya Sağlık Örgütü'nün aşılamada öncelik sırasına göre yer alan grupların aşılanmasını önerdiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Şen, “Gebeler, 6-59 ay arası çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olan kişiler ve sağlık çalışanları aşılarını yaptırmalıdır. Optimal korunma için her yıl influenza sezonu başlangıcından önce, Eylül-Ekim aylarında aşılama yapılması önerilir. Aşı sonrası 6-12 ay içinde antikor titresi yüzde 50 azalır. 6 ay ve 8 yaş arası çocuklarda optimum immün yanıt için ilk mevsim en az bir ay ara ile iki doz aşı gereklidir” ifadelerini kullandı.