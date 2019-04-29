Özel Samsun Final Okulları Yabancı Dil Zümresi tarafından düzenlenen 'İngilizce Kısa Film Yarışması'nda 5. 6. ve 7. sınıflar yarıştı.

Yarışmaya yoğun katılım oldu. Yabancı Dil Zümresi'nin yaptığı ön eleme ile 6 proje yarışmaya hak kazandı. Öğrenciler daha önceden belirlenen konularla ilgili filmler çekip montajını yaparak ve İngilizce alt yazılarını ekleyerek projelerini sundu. Sahnede öğrenciler öncelikle filmleri hakkında bilgiler verdi ve sonrasında seyirciler ve jüri tarafından izlendi. Yapılan değerlendirme sonucunda en iyi kadın oyuncu 7/C sınıfından İlayda İleri, en iyi erkek oyuncu 6/A sınıfından Ahmet Arın Karal, en iyi yönetmen 6/B sınıfından Ecem Yüksel olurken en iyi film ödülünü "Return to the Future" ( Geleceğe Dönüş )isimli filmleriyle 6/B sınıfından Naz Köseoğlu, Selvinaz Özışın, Efa Nas Tomrukçu, Eda Nur Kol, Ecem Yüksel ve Eylül Demirbilek kazandı.