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İngilizce öğretmeni FETÖ'den tutuklandı

Samsun’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan İngilizce öğretmeni çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan İngilizce öğretmeni çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PYD soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan İngilizce Öğretmeni Ö.A.'yı Atakum ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulaması tamamlanan öğretmen, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren öğretmen Ö.A., mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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