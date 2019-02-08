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İngiltere'de dil eğitimi aldılar

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, dil eğitim için gittiği İngiltere’den döndü.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, dil eğitim için gittiği İngiltere'den döndü.


Geleneksel hale gelen bu sene 3.sü düzenlenen ‘İngiltere Dil Eğitimi'ne katılan Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Alman, Fransız, İtalyan, İspanyol öğrencilerin de olduğu sınıflarda ders alırken, öğleden sonra kültürel geziler, spor aktiviteleri, el becerilerini içeren faaliyetler, akşamları ise sinema, genel kültür yarışmaları, drama, konser gibi etkinlikleri içeren yoğun bir programa dahil oldu.


Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, kursun yer aldığı Broadstairs şehrinin yanı sıra, Canterbury, Margate, Ramsgate, Sandwich, Deal gibi şehirlere profesyonel rehberli turlar eşliğinde gezme fırsatı buldu. Tur rehberleri Londra'nın belli başlı tarihi yerlerini, müzelerini, önemli mekanlarını bilgiler vererek gezdirdi.


Hafta içi ve hafta sonu faaliyetlerinin ve gezilerinin tamamında hem dil okulundan bir öğretmen/mihmandar hem de öğrencilere refakat eden okulumuz İngilizce koordinatörü Ahmet Boylu ve İngilizce Öğretmeni Gülsüm Hatice Ünsal öğrencilere eşlik etti.


Erkek öğrenciler her cuma Margate şehrindeki camiye giderek bu bölgede yaşayan Müslüman Türk cemaatiyle görüşüp istişarelerde bulundu. Diyanetin görevlendirdiği din görevlisinin gayretleri ile öğrenciler İngiltere'de yaşayan akranları ile sohbet etme imkanı buldu.


Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İngiliz ailelerin yanında konaklayarak okul faaliyetleri dışında kalan zamanlarda da hem aileleriyle İngilizce konuşma fırsatı buldular hem de İngiliz kültürünü yakından tanıma imkanına sahip oldular.

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