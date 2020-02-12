İnnofacial cilt bakımı ile parlak ve ışıltılı görünüm

Serra Hande Öcal, 'innofacial cilt bakım' yönteminin ciltte parlaklık ve ışıltılı bir görünüm sağladığını söyledi.

Parlak ve sağlıklı ciltler ile gelen güzelliğin sırrının doğru bakım yöntemlerinden geçtiğini belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Cildiye Uzmanı Dr. Serra Hande Öcal, "Cildimiz çevresel koşullardan ötürü çabuk yıpranır, pürüzlenir, lekelenir ve yaşlanır. Sivilcelenme, siyah noktalar, beslenme alışkanlıkları, makyaj yapmak, alkol ve sigara tüketimi de cildin görünümünü etkileyen en önemli faktörlerdir. İşte bu sebeplerden dolayı cildimize ihtiyacı olan temel bakımı vermemiz çok önemlidir. Onu iyileştirmek ve iyi tutmak için gereken yöntemler bu temel rutinin içinde de yer almaktadır. Temiz, parlak ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak ise doğru şekilde bakım ve yeterli zaman ister. Bu bakımlardan biri de 'innofacial cilt bakım' yöntemidir” dedi.

‘İnnofacial cilt bakım' yöntemi

‘İnnofacial cilt bakım' yöntemi hakkında bilgi veren Dr. Serra Hande Öcal, “İnnofacial, lazer ışını olmadan cilt yenilemede kullanılan en yeni teknolojilerden birisidir. İnnofacial ile hidradermabrazyon yöntemi cilt bakımına yeni bir bakış açısı getirmektedir. İnnofacial neredeyse tüm cilt bakım yöntemlerini tek bir yerde birleştirerek ve iyileşme sürecine gereksinim duymadan derinlemesine bir cilt bakımı sağlamaktadır. Özel solüsyonları ile birleştiğinde; Temizleme, ölü hücrelerden ve yağlı tabakadan peeling ile kurtulma, aynı zamanda da siyah noktalar ve sivilcelerden kurtularak nem ve leke bakımını sağlayan hidrodermabrazyon yöntemidir. Bu gibi işlemler için hastanemizin dermatoloji ve kozmetik polikliniğine başvurabilirsiniz" diyerek sözlerine son verdi.