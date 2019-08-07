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İnşaatlarda çalışarak YKS'de Türkiye 11.'si oldu

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Asarcık Anadolu Lisesinde okuyan Hüseyin Arguç, inşaatlarda çalışarak, kursa gitmeden kendi imkanlarıyla çalıştığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye 11.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Asarcık Anadolu Lisesinde okuyan Hüseyin Arguç, inşaatlarda çalışarak, kursa gitmeden kendi imkanlarıyla çalıştığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye 11.'si olarak bir özel üniversitenin hukuk fakültesine tam burslu olarak yerleşti.


Samsun Valisi Osman Kaymak, büyük başarıya imza atan Arguç'u makamında ağırladı. Başarısından dolayı Arguç'u tebrik eden Vali Kaymak, Türkiye'yi böyle gençlerin ileriye taşıyacağını söyledi.

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