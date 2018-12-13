İnşaatlardan hırsızlık yapan 3 şahıs yakalandı

Samsun'da 2 ayrı inşaattan hırsızlık yapan 3 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Körfez Mahallesi'nde S.T.'ye ait inşaattan 66 adet su bataryası ile Yeni Mahalle'de E.E.T.'ye ait inşaattan 25 bin lira değerinde 66 adet klozet düğmesi, 66 adet küçük vana ve 300 metre elektrik kablosu çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından da yola çıkarak yaptıkları araştırma sonucu her iki inşaattan da hırsızlık yaptıkları iddia edilen E.K. (20), E.Ç. (20) ve B.E.'yi (21) yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi.