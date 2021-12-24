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İnşaattan 26 musluk hırsızlığı zanlısı yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde inşaattan 26 musluk hırsızlığı zanlısı yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde inşaattan 26 musluk hırsızlığı zanlısı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, dün gece Altınkaya Mahallesi'nde bir inşaattan malzeme çalındığı ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inşaatta yaptıkları araştırmada 26 adet musluk çalındığını belirledi. Bölgede güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, kimliğini belirledikleri İ.G.'yi (38) gözaltına aldı. İ.G.'nin Mevlana Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde inşaattan çalınan musluklar ele geçirildi. Gözaltındaki İ.G. Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edildi.

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