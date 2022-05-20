İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İnşaattan demir çalan şahıs yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde inşaattan demir çalan hırsız, bekçiler tarafından yakaladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde inşaattan demir çalan hırsız, bekçiler tarafından yakaladı.


Olay, saat 03.30 sıralarında İshaklı Mahallesi Adnan Menderes Parkı'nın karşısındaki inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki inşaata giren M. D. bir el araba dolusu demir çalarak olay yerinden uzaklaştı. Bulvar Caddesi üzerinde durumundan şüphe eden bekçiler M. D.'yi durdurmak istedi. Kaçmaya kalkan şüpheli, bekçiler tarafından yakalandı. Çaldığı demirlerin yerini söyleyen şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.