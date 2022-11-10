İnşaattan demir çalındı

Samsun'un Bafra ilçesinde inşaattan 7 bin lira değerinde demir çalan hırsız veya hırsızlar kayıplara karıştı.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tepe Sokak'ta bulunan bir inşaattan demir çalındığı yönünde polise ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede inşaatın önünde bulunan, 7 bin lira değerinde inşaat demirlerinin çalındığını tespit etti. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.