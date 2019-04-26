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İnşaattan demir hırsızlığı zanlısı yakalandı

Samsun’da bir inşattan demir çaldığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı.

Samsun'da bir inşattan demir çaldığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaattan 500 kilo demir çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri söz konusu demirleri çaldığı iddia edilen H.A.'yı (31) Ankara yolunda bir otomobilin içinde yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlana H.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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