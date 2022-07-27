İhlas Haber Ajansı

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İnşaattan düşen 22 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Samsun’da bir inşaatın 9.

Samsun'da bir inşaatın 9. katından düşen 22 yaşındaki işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi 5048. Sokak üzerindeki 9 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 9. katındaki iskelede çalışan Özcan Demir (22), henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. 9. kattaki iskeleden aşağıya düşerken halata tutunmaya çalışan Özcan Demir, düşme hızını yavaşlatsa ağır yaralanmaktan kurtulamadı.


Olay yerine gelen 112 acil ambulansı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Özcan Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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