İnşaattan düşen işçi hastanede hayatını kaybetti

Samsun'da çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde 23 Ağustos'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aziz Albayrak (58) çalıştığı inşaatın ikinci katından düşerek ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Albayrak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Aziz Albayrak'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.