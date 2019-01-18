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İnşaattan hırsızlık zanlısı polise teslim oldu

Samsun’da inşaattan hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi polise teslim oldu.

Samsun'da inşaattan hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi polise teslim oldu.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen ilgiye göre, inşaat halindeki binadan hırsızlık yaptığı iddia edilen H.T., polisin kendisini aradığını öğrenince Denizevleri Polis Merkezine giderek teslim odu. Polisteki sorgusu tamamlanan H.T., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren H.T. serbest bırakıldı. Olayla ilgili dün bir kişinin aynı hırsızlık olayından tutuklandığı öğrenildi.

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