İnşaattan malzeme hırsızlığından tutuklandı

Samsun'da inşaat halindeki binada bulunan kilitli odadan su tesisatı malzemesi ve kablo çalan zanlı, mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki bir binada bulunan odanın kapı kilidini açarak içeriden su tesisatı malzemesi, kablo ve diğer malzemelerden çaldığı iddia edilen İ.M. (49), güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Çaldığı malzemeleri sattığı tespit edilen İ.M., suçunu da itiraf etti.

Hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan İ.M. kızının hasta olduğunu, onu doktora götürmek için hırsızlık yaptığını iddia etti. Polisteki sorgusu tamamlanan İ.M., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.M. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.