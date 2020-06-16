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İnsansız hava aracının düşme anı kamerada

Samsun’da polis ekipleri tarafından vatandaşlara fiziksel mesafe uyarısı yapmak için kaldırılan hoparlörlü polis insansız hava aracı(drone), bataryasının bitmesi üzerine aniden yere çakıldı.

Samsun'da polis ekipleri tarafından vatandaşlara fiziksel mesafe uyarısı yapmak için kaldırılan hoparlörlü polis insansız hava aracı(drone), bataryasının bitmesi üzerine aniden yere çakıldı. 'Drone'un düşme anı ise kameraya yansıdı.


Samsun'un İlkadım ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü drone ekipleri tarafından vatandaşlara maske ve fiziksel mesafe uyarısında bulunmak üzere hoparlörlü drone uçuruldu. Ekipler kalkış öncesi tüm hazırlıklarını yaptı. Vatandaşların bilinçlendirmesi amacıyla için cihaza bir hoparlör bağlandı. Ancak drone kalkışının ilk anlarından itibaren kontrolden çıktı. Drone kontrolsüzce çok yüksek mesafelere tırmandı. Polis ekipleri bir süre sonra araçla bağlantıyı yeniden sağladı ve drone'u geri getirmeye başladı.


Ancak drone, bataryasının bitmesi üzerine inmeye az bir mesafe kala yere çakıldı. Şehrin en işlek yerlerinden biri olan meydandaki bir AVM'deki bir banka çarpan insanız hava aracının parçaları çevreye dağıldı. Ekipler tarafından iniş esnasında etrafta güvenlik alınması nedeniyle olayda yaralanan olmadı.


'Drone'un düşme anı ise anbean kameraya yansıdı.

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