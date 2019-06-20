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İnsülin direncinin belirtilerine dikkat

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr.

Hatice Özer, insülin direncindeki düşüşün diğer rahatsızların oluşmasında etkili olduğunu belirterek, “İnsülin direnci belirtilerini fark eder etmez mutlaka bir endokrinoloji hekimine başvurulması gerekmektedir” dedi.


Büyük Anadolu Hastaneleri Hatice Özer, insülin direncindeki düşüşün diğer rahatsızların oluşmasındaki etkileri anlattı. İnsülin direnci ile kanser arasındaki ilişkiye uzun yıllardır dikkat çekildiğini belirten Özer, “Yapılan çalışmalara göre, insülin direnci ile meme kanseri, renal hücreli kanseri (böbrek kanseri), prostat kanseri, endometrium (rahim) kanseri ile arasında da güçlü bir ilişki gösterilmiştir” dedi.


İnsülin direncinin belirtileri hakkında da bilgi veren Özer, “Ağır bir yemek sonrası, şekerli bir gıda yedikten sonra gereğinden fazla bir ağırlık hissi, uyku hali oluşması. Yemekten sonra şekerin kontrolsüz olarak düşmeye başlamasıyla el titremesi, terleme. Mide kazınması şikayetleri. Kilo almanın kontrol edilememesi. Sık tatlı yeme isteği. Yorgunluk hissi. Bel çevresinin giderek genişlemesi. 'Akantozis Nigrikans' denilen özellikle koltuk altı, kasık, boyun bölgelerinde esmerleşme ve renginde koyulaşma. Karaciğerde yağlanma. Kilo artışı. Kilo verememe şikayetleri. Kadınlardaki adet düzensizlikleri. Yorgunluk ve halsizlik hissi. Uykusuzluk hali. Kan yağlarındaki bozukluklar. Odaklanma ve düşünce kabiliyetinde bozulmalar. İnsülin direnci belirtilerini fark eder etmez mutlaka bir endokrinoloji hekimine başvurulması gerekmektedir” diye konuştu.

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