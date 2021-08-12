'İnternet bağımlılığı geleceğin hastalığı olacak'

Mehmet Çevik, “İnternet bağımlılığının dünyamızda gelecek 10 yıl içerisinde en ciddi hastalıklardan biri olacağı öngörülüyor” dedi.

Liv Hospital Samsun Psikiyatri Kliniği'nden Uzm. Dr. Mehmet Çevik, internet bağımlılığı hakkında bilgi verdi. 2014 verilerine göre Türkiye nüfusunun neredeyse yarısının internet kullanıcısı olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Çevik, sanılanın aksine yalnızca ergen ve genç nüfusun değil aynı zamanda orta yaş grubunun da internet bağımlılığı konusunda oldukça yüksek seviyelerde olduğunun görüldüğünü ifade etti.

İnsanlar organik ilişkilerden uzaklaşıyor

Uzm. Dr. Çevik, “İnsanların 'organik' bağlardan giderek uzaklaştığı ve 'makine' üzerinden ilişkilerini yönlendirdiği dünyamızda gelecek 10 yıl içerisinde en ciddi hastalıklardan biri olarak internet bağımlılığı görülmektedir” diye konuştu.

Ölümle bile sonlanabilir

İnternet bağımlılığı teriminin bile kendi içinde yetersiz kaldığının altını çizen Uzm. Dr. Çevik, “Artık oyun bağımlılığı, sosyal ağ bağımlılığı ve hatta 'selfie' bağımlılığı gibi alt grup bağımlılık tanımları oluşmaya başlamıştır. Bu kavramlar her ne kadar 'yeni yetme' gibi görülse de hormonlu büyüme gösterip hızla gelişmekte ve ölümcül sonuçlara ulaşabilmektedirler. Muğla'da yaşanan ve bir kişinin çekim yaparken uçurumdan düşmesiyle sonuçlanan selfie ölümünden sonra bölgede çekilen selfie sayısı 10 kat daha artmıştır” şeklinde konuştu.

Ne yapmalı?

“Ne zaman terapiye başlamalı?” sorusunu yanıtlayan Uzm. Dr. Mehmet Çevik, “Eğer siz de güne hangi sebeple olursa olsun internetle başlıyorsanız, günde yaklaşık 4-5 saati aşkın internette kalıyorsanız, her gittiğiniz yerde aklınıza ilk gelen şey fotoğraf yükleyip sosyal medyada paylaşmak ise ve bazen internet yüzünden işinizi, eşinizi veya arkadaşlarınızı aksatıyorsanız veya bu konuda serzenişler işitiyorsanız, yavaş yavaş bir terapi sürecine girmeyi düşünebilirsiniz” ifadelerini kullandı.