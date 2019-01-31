İnternet bağımlılığına karşı sosyal ve fiziksel aktivite

Mahmut Çakır, sosyal ve fiziksel aktiviteyle, haz amaçlı internet kullanımının önüne geçilebileceğini söyledi.

Tekkeköy Belediyesi personele yönelik farklı alanlardaki eğitim, konferans ve seminerlerine aralıksız devam ediyor. Tekkeköy Belediyesi personeline yönelik eğitim, konferans ve toplantılar çerçevesinde Medicana Samsun Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mahmut Çakır "Çocuklarda internet bağımlılığı" konulu seminer verdi. Dr. Çakır, personeli çağın hastalığı olan internet bağımlılığı konusunda uyarılarda bulundu.

Amaç farkındalık

Seminer hakkında bilgi veren Dr. Çakır, "Burada keyifli bir paylaşımda bulunduk. Bize bu fırsatı veren Tekkeköy Belediye Başkanı ve yetkililere teşekkür ediyorum. Amacımız farkındalık oluşturmak. Çağımızın hastalığı olarak değerlendirebileceğimiz abartılı ve bağımlılık düzeyindeki internet kullanımı konusunda bilgi aktardık. Yaklaşımların nasıl olması gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Sosyal aktiviteler önemli

Çocukları geleceğe doğru şekilde hazırlamanın herkesin görevi olduğunu söyleyen Dr. Çakır, "Çocuklar bizim geleceğimiz, onları geleceğe doğru şekilde hazırlamak hepimizin görevi. Çocukların nitelikli şekilde büyümesi bizim için önemli. Çocuklar akran grupları ile iletişime geçerek en iyi şekilde gelişiyor. Bu nedenle sosyal ve fiziksel aktiviteler çok önemli. Bunlar yapıldığında haz amaçlı internet kullanımı da azalacaktır. Bu konuda algı oluşturmak bizleri mutlu edecek" diye konuştu.

Seminerin ardından Tekkeköy Belediye Başkan Vekili Recep Kılıç, Dr. Mahmut Çakır'a plaket takdim etti.