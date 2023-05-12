İnternet izlenerek yapılan sporlar, yaralanmalara neden olabiliyor

Dr. Bülent Diri, yeni spora başlayan kişilerin internetten izlediği profesyonel hareketleri yapmaya çalışan kendine zarar verebileceğini ve iyileşmesi çok zor yaralanmalara maruz kalabileceğini söyledi.

Fit bir görünüme kavuşmak, kilo vermek ya da formda kalmak için spor yapanların sayısı oldukça fazla. Birçok kişi uzman tarafından kendisine verilen programa uyarken bazı vatandaşlar ise vücudunu tanımadan ve bilinçsiz bir şekilde spor yapabiliyor. Medicana Sağlık Grubu Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Opr. Dr. Bülent Diri, spor yaralanmalarının nedenleri ve tedavileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kas yaralanmalarının en çok spora yeni başlayan kişilerde görüldüğünü ifade eden Medicana Samsun Intarnational Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Bülent Diri, “Kas yaralanmaları en çok spor yapanlarda görülse de ani hareketler sonucunda da oluşabilir. Kasların hazır olmaması, ön hazırlıksız spora başlamak ve esnekliğin kaybedilmesi kas yırtılmasına neden olabilir. Bunun önüne geçmek için esnetici hareketler ile spora başlanmasını öneriyoruz. Ayrıca yaşa göre birtakım kolajen takviyeleri, vitamin takviyeleriyle de kasın yapısının korunması sağlanabilir” dedi.

“İnternetten izlenerek yapılan sporlarda yaralanabilirsiniz”

Evde internetten izlenerek yapılan spor hareketlerindeki sakatlanma risklerine değinen Dr. Bülent Diri, “Her egzersiz sonuçta bireye aittir, kişiye aittir. Yani herkesin yapısına göre kişinin kendisine göre sportif bir program çizmesi gerekiyor. Eğer imkan varsa bu konuda bir uzmandan yardım alabilir. Bir kişiden kendi kapasitesinin üstünde dripling yapmasını bekleyemezsiniz. Öncesinde belli ısınma ve esneme hareketlerini yapmanız gerekiyor. Vücut ısındıkça eklem kabiliyetleri de artabilir. İnternetten izlenilen videolardaki hareketleri yapmak yeni başlayanlar için riskli olabilir. O hareketleri yapan uzman kişi her gün spor yapıyor ve vücudu hareketleri tanıyor. Bu hareketleri yapmayı denerseniz vücudunuza faydadan çok zarar verebilirsiniz. Bu hareketleri yapmaya çalışırken kaslarına zarar verebilir ve yırtabilirsiniz” diye konuştu.

“Aşil tendonu yırtıklarının iyileşme süreci uzun sürer”

Aşil tendonunun alt kesimden yırtılmasının iyileşme süresini oldukça uzattığına değinen Opr. Dr. Diri, “Aşil tendonu vücudun en büyük tendonudur. Arka topuğumuza yapışan ve arka baldırımızla ilişkili olan tendondur. Eğer aşil tendonu ayak bileğine yapıştığı noktadan koparsa kesin cerrahi müdahale gerekir. Aşil altta değil de yukarıdan yani kaslı kısımdan yırtılırsa travmatiktir ve cerrahiye gerek yoktur. Çünkü kas bitleri onu tuttuğu için kopsa bile o kendisi iyileşebilecektir. Ama tendon kısmında yani hareketin olacağı yerde parçalanma olursa onun vücudun iyileştirme şansı yok. Onu bizim cerrahi olarak dikme gerekiyor. Cerrahi müdahale sonrası hastanın normal hayatına dönmesi de 1 yılı alabiliyor” şeklinde konuştu.

Yaralanmalardan kaçınmak için yapılması gerekenler hakkında da bilgi veren Diri, şunları söyledi:

“Kişi spora yeni başlamış. Birden ağırlık kaldırıyor. Bunu vücut bir anda kaldıramaz. Vücudun en büyük uyarı sistemi ağrıdır. Sporda kendinizi zorladınız ve ağrı hissettiniz. Hemen o anda yaptığınız hareketi bırakmalısınız. Ağrı sonrası vücudu zorlamaya devam ederseniz önce vücudun savunma sistemi devreye giriyor sonra da kas yırtılması yaşanabiliyor. İnsanların kendi vücudunu tanıması da önemli. Bireylerin kapasitesini aşıp aşmadığını anlaması gerekiyor. Zaten çalıştıkça sporun süresi de hareketlerin zorluk derecesi de artabilir, vücudunuz da buna uyum sağlayabilir. Spor yaralanmalarında ağrınız geçmiyorsa hemen bir doktora başvurmanız gerekir. Spor yaparken yapılan en büyük yanlışlardan biri kişinin kendini tanımamasıdır. Kendi vücudunu tanıyan kişi kaza ve yaralanmalara yol açacak hareketlerden kaçınabilir. Kas yapımızı, eklem yapımızı, yaşımızı, eklem hareket kabiliyetimizi ve kas gücümüzü tanıyarak sportif faaliyetlerimizi yapmalıyız.”