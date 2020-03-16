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İnternetten yaşı küçük çocuklara tuzak şüpheli serbest bırakıldı

Samsun’da kadın adı ve ufaklık rumuzu kullanarak yaşı küçük çocuklara ve erkeklere cinsel içerikli chat kanallarından tuzak kurduğu iddia edilen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da kadın adı ve ufaklık rumuzu kullanarak yaşı küçük çocuklara ve erkeklere cinsel içerikli chat kanallarından tuzak kurduğu iddia edilen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadelede Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları titiz çalışmalarında Skype ve cinsel içerikli chat kanallarında 2018 yılından itibaren kendini "Tuğçe Sever" veya "Samsun Ufaklık" gibi rumuzlar kullanarak yaşı küçük çocukları ve erkekleri ağına düşürmeye çalıştığı iddia edilen A.S (38) bugün İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde kıskıvrak yakaladı.


Polisteki sorgusu tamamlanan A.S., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.S. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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