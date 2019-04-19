İntihal analiz programları akademik dürüstlük ve şeffaflığa hizmet ediyor

OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim, Techknowledge Firması'nda eğitim danışmanlığı yapan Serdinç Kaya ve Kerem Özata tarafından verildi.

İntihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan web tabanlı sistemler “Turnitin” ve “Ithenticate” hakkında verilen eğitime; Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğr. Gör. Ethem Olukçuoğlu ve kütüphane personeli ile çok sayıda akademisyen katıldı.

“Kullanıcılara yönelik uzun süredir eğitim veriyoruz”

Açılış konuşmasında, özellikle kullanıcı eğitimlerine önem veren bir birim olduklarını vurgulayan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğr. Gör. Ethem Olukçuoğlu, bilgi okuryazarlığı, bilimsel bilgilere erişim gibi konularda uzun süredir kullanıcılara yönelik eğitimler verdiklerini belirtti.

Amaç akademik dürüstlük ve şeffaflık

Eğitim sunumlarında ilk olarak söz alan Eğitim Danışmanı Serdinç Kaya, Turnitin ve Ithenticate gibi uygulamaların çıkış sebebi ve amacının akademik dürüstlüğü ve şeffaflığı geliştirmek olduğunu dile getirdi.

“İntihalin önüne geçiliyor”

Sözlerinin devamında ise programların özelliklerine değinen Kaya “Turnitin ve Ithenticate programlarında sisteme yüklenen ödev, proje, tez, makale vb. çalışmalar, çok geniş bir veri havuzundaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, benzerlikler, usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur. Böylelikle intihalin önüne geçmiş oluruz” diye konuştu.

Eğitimin teorik kısmından sonra söz alan Kerem Özata ise yaptığı sunumda, Turnitin ve Ithenticate programlarının nasıl kullanılması gerektiğini interaktif olarak akademisyenlerle paylaştı. Soru-cevap şeklinde ve etkileşimli olarak devam eden seminerde uygulamalı olarak programların öğrenilmesi amaçlandı.