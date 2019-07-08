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İntihar eden polis memuru toprağa verildi

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesinin bahçesinde intihar eden polis memuru, Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde defnedildi.

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesinin bahçesinde intihar eden polis memuru, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde defnedildi.


İddiaya göre İstanbul Zeytinburnu İlçe Emniyet Amirliğinde görevli 31 yaşındaki polis memuru Ahmet Kaya, muayene için geldiği İstanbul'da Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesinin bahçesinde beylik tabancası ile kendini başından vurdu. Ağır yaralanan ve Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırılan polis memuru Kaya, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Samsunlu polis memuru Ahmet Kaya'nın cenazesi 19 Mayıs ilçesinde Yükseliş Mahallesi'nden alınarak Merkez Camii'ne getirildi. Kaya'nın cenazesi, böğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.


Cenazeye Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Akdoğan, Samsun İl Halk Sağlığı Şube Müdürü Şaban Eroğlu, İlçe Müftüsü Emin Patan, daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

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