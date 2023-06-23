İntihar girişimini polis önledi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir şahıs, intihar girişimi için çıktığı aydınlatma direğinden, polisin yoğun mücadelesi sonucu ikna edilerek indirildi.

Olay, Çarşamba ilçesi Adapark mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşkın S. isimli bir şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı intihar girişiminde bulunmak için Huzurevi Binası karşısındaki aydınlatma direğine çıktı. İntihara teşebbüs eden şahıs için Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Şahıs, yoğun girişimler sonucunda Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amiri Komiser Samet Aydın tarafından ikna edilerek direkten indirildi. İntihardan vazgeçirilen şahıs, sağlık kontrolü için Çarşamba Devlet Hastanesine götürüldü.