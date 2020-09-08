İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İntihar ihbarı polisi alarma geçirdi

Samsun’un Bafra ilçesinde 20 yaşındaki bir gencin intihar edeceği ihbarı polisi alarma geçirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 20 yaşındaki bir gencin intihar edeceği ihbarı polisi alarma geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, evden aldığı bir torba ilaçla intihar etmek için mezarlığa giden M.K'nin (20), yanında bulunan kız arkadaşı polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Asri Mezarlığa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan aramalar sonucunda M.K. ve kız arkadaşı mezarlıkta bulundu. Polis ekiplerince mezarlıkta bulunan gençler sağlık kontrolü için Bafra Devlet Hastanesine götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.