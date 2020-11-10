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İp atlarken düşen genç kız hayatını kaybetti

Samsun’da evinin önünde ip atlarken düşen genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da evinin önünde ip atlarken düşen genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Taşpınar Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Sinem Gürgün evinin önünde ip atlarken düştü. Yaralanan genç kız Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gürgün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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