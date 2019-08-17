İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İpten polisler aldı

Samsun’un Alaçam ilçesinde kendini iple asan şahsı polisler son anda kurtardı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde kendini iple asan şahsı polisler son anda kurtardı.



Olay, Alaçam ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu ile kavga ettiğini söyleyen kadın telefonla polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine kısa sürede giden Hasan Basri Mevlütoğlu, Ali Cemal Havalıoğlu ve Özcan Yüce isimli polis memurları evin önünde kadınla görüştü. Yaptıkları görüşmede kadının oğlunun intihar edebileceğini


söylemesi üzerine 3 katlı binanın birinci ve ikinci katında arama yapan polis ekipleri üçüncü kata çıktıklarında Erdal Ö. isimli şahsı merdiven boşluğunda asılı olarak buldu. Önce nabzını kontrol eden polis memurları ipi keserek şahsı yere indirerek 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri şahsı Alaçam Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi. Erdal Ö.'nün daha önce de 3 sefer intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.