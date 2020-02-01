İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Irak uyruklu kadın ölü bulundu

Samsun’da Irak uyruklu kadın evinde ölü bulundu.

Samsun'da Irak uyruklu kadın evinde ölü bulundu.


Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Mete Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Irak uyruklu Moreen Mikhael Yousuf, eşi tarafından yatağında hareketsiz bir şekilde bulundu. 4 katlı bir binanın zemin katında ölü bulunan kadının ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Doktorun yaptığı inceleme sonrası kadının cesedi kesin ölüm nedeni belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.