Iraklı genç, 2 yaşındaki Pakistanlı çocuğu alevler içinden kurtardı

Samsun'da Iraklı genç, bir evde çıkan yangında Pakistan uyruklu 2 yaşındaki çocuğu alevler içinden kurtardı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, Samsun'un Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pakistan uyruklu Mohammadi Aqa Gul (28) eşi Reema Seraki (21) ile birlikte evlerinde uyuyan 2 yaşındaki oğulları Mohammed Selman Aqa Gul'ün üzerine kapıyı kilitleyerek Göç İdaresi Müdürlüğüne gitti. Bir süre sonra evdeki yanan sobadan yangın çıktı. Alevler ve dumanlar evi sardı. Yangını fark eden komşular polise ve itfaiyeye haber verdi.

Irak uyruklu Atheer Ead Daıh Daıh (22) adlı genç, evin kapısının kilitli olması üzerine evin arka penceresinden içeri girip alevler arasında kalan 2 yaşındaki bebeği kurtardı. Iraklı gencin kucağına alarak evden çıkardığı bebek ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yüzünden, ellerinden ve ayaklarından yanarak yaralanan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çocuklarının yangında yaralandığı haberini alan Pakistanlı aile hastaneye koştu. Baba Mohammadi Aqa Gul ile anne Reema Seraki hastanede gözyaşına boğuldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.