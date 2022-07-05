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İranlı turist çamaşır ipi takarken balkondan düştü

Samsun’da çamaşır ipi takarken balkondan düşen İranlı turist yaralandı.

Samsun'da çamaşır ipi takarken balkondan düşen İranlı turist yaralandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'da ikamet eden kız kardeşinin yanına bir hafta önce gezmeye gelen İranlı Amır Sadeghshırazı (42) birinci kattaki evin balkonundaki çamaşır ipinin bağlı olduğu demirin vidasını sıkıp ipi germek istediği bir sırada balkonun demirin ayağına bağlı köşesinin betonu kırılınca yere düştü. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan 2 çocuk babası İranlı turist tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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