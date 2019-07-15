İrfan Buz: “Hedefimiz bir üst lige çıkmak”

Lig ekiplerinden Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “İlk hedefimiz buradan Samsunsporumuzu bir üst lige çıkartmak. Bunun için mücadele edeceğiz” dedi.

Samsunspor, 2019-2020 sezonunun ilk antrenmanını Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirdi. Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Buz, hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu söyledi. Artık bundan sonra sahada konuşmaları gerektiğini düşündüğünü ifade eden Buz, “İlk hedefimiz buradan Samsunsporumuzu bir üst lige çıkartmak. Bunun için mücadele edeceğiz. Nasıl başlıyorsan öyle gidiyor. Çok iyi başlamamız gerekiyor. Enerji dolu, istek dolu ve camiama ile birlikte bunları gerçekleştirmemiz gerekiyor” dedi.

“Nokta transferler yapıldı”

Nokta transferler yapıldığını aktaran Buz, “Gerçekten yönetimimiz, Başkanımız İsmail Uyanık, Genel Menajerimiz Mustafa Aztopal, Teknik Menajerimiz Yücel Uyar, çok iyi çalışmalar ve istişare içerisinde gittik. Burada Yüksel Yıldırım'da çok çok önemli. O imkanları da bizlere sağlıyor. Homojenik bir yapı yapmak istedik. İyi de gidiyoruz. Her şeyden önce inanç çok önemli. İnanacaksın ama inancı da dolduracaksın. Bunları çalışmayla dolduracaksın. Bunları sahada yapacağız. Kadroda eksilme olabilir. Ben de bazı oyuncuları görmek istiyorum. Onları gördükten sonra kararımı vereceğim. Kadroda azalma olacaktır. Yönetim ile birlikte istişare içerisinde gidiyoruz. İstediğimiz mevkiiler zaten belli. Önemli olan takım ruhu açısından sayıyı düşüreceğiz. Nokta transferler yaptığımızı görüyorsunuz. Bunların hepsi faydalı olacaktır. Kolay bir gruba düşmedik. Rakiplerimizin hepsine büyük saygı duyuyoruz. Ama sonuçta biz de Samsunsporuz. Takdir ederler ki bizimde bu yarış içerisinde hedeflerimizin net olduğu ortada. Bütün rakiplerimize de başarılar diliyoruz. Güzel bir sezon olur ve sonunda Samsunspor şampiyon olur” diye konuştu.

“19 Temmuz'da Bolu'ya gideceğiz”

Takımın kamp programı hakkında da bilgi veren Buz, “Samsun'da bir adaptasyon sürecimiz var. 19 Temmuz'da Bolu'ya gideceğiz. Kampta çalışmalarımız devam edecek. Bugünkü çalışmadan sonra laktat testimiz var. Orada futbolcularımızın kapasitesi ve şu anki durumu belirlenecek. Ona göre biz idmanlarımızı yapacağız” şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından ise Buz yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleri ve kuvvet çalışmasının ardından son buldu. İdmana yurt dışında olan Samed Hakan Kılıç katılmadı. Okan Dernek ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.