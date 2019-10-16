İrfan Buz: "İnegöl'e 3 puan için gideceğiz"

Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Nuri Asan Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, 4-0 kazanılan Kırklareli maçı ve pazar günü yapacakları İnegölspor karşılaşması hakkında değerlendirmelerde bulundu. İlk olarak 4-0'lık Kırklarelispor maçını değerlendiren İrfan Buz, "Kendi sahamızda Kırklareli'ne karşı oynadığımızda 4-0 net bir skorla kazandığımız için mutluyuz. Çünkü onun öncesinde 2 tane beraberliğimiz var. O yüzden puan kaybına tahammülü olmayan bir müsabakaya çıktık. Futbolcu kardeşlerimiz rakibe hiçbir pozisyon vermeden kazandık. 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Önümüzdeki İnegölspor müsabakasına iyi hazırlanıp 3 puan için İnegöl'e gideceğiz" şeklinde konuştu.

"İnegöl'den istediğimiz 3 puan"

İnegöl'den 3 puanla dönmek istediklerini ifade eden İrfan Buz, "İnegölspor dengeli ve genç bir takım. Kendi sahalarında almış oldukları 9 puan var. Ona göre biz de kendi oyun stratejimizi belirledik. Deplasmanda veya kendi sahamızda nerede olursa olsun golü bulmak istiyoruz. Amed maçında da aynı şekilde gol pozisyonlarına girdik ama atamadık. Özellikle son toplarda, son vuruşlarda yakaladığımız fırsatları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. İnegöl'den istediğimiz 3 puan" ifadelerini kullandı.

Ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan İrfan Buz, "Futbolcularımız Kırklarelispor maçında iyi oynadı. Kanatlardan da iyi çıkışlarımız oldu. Bu konuda daha iyi olmamız gerekiyor. Biz daha önceki müsabakalarımızda kötü oynamadık" ifadelerini kullandı.