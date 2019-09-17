İrfan Buz: “Tarsus İdman Yurdu maçı bizim için önemli”

Lig ekiplerinden Samsunspor'da Teknik Direktör İrfan Buz, bu hafta oynayacakları Tarsus İdman Yurdu maçını önemsediklerini ve 3 puan alarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Nuri Asan Tesisleri'nde geride kalan Bak Spor maçı ve oynayacakları Tarsus İdman Yurdu karşılaşması hakkında değerlendirmede bulundu.

Bak Spor mücadelesinde planlarının 3 puanla dönmek olduğunu ifade eden Buz, “Müsabakaya baktığımızda dakika 8'de ilk aldığımız bir pozisyonda Bahattin'in kaleciyle karşı karşıya kalıp atamadığı bir pozisyon vardı. Onun akabinde dakika 14'te geriden dikine oynanmış ve bizim tarafımızdan duruş hatası yapılan bir uzun toptan sonra rakibin 1-0 öne geçmesiyle müsabaka devam ederken kendinden çok emin görüntü veren, istekli, coşkulu, kendini de bilen bir takım vardı. İlk devreden bahsediyorum. Pozisyonları zorlarken 1-1, arkasından 2-1'i 44. dakikada bulduktan sonra bütün olay bize döndü. Coşkulu ve istekliydik. Soyunma odasına da öyle girdik. Soyunma odasında rakip üzerimize gelecektir, geldiği zaman az temasla çabuk oynamamız gerekir, bulduğumuz boşlukları da değerlendirmemiz gerektirdiğini söylemiştik. Özellikle ikinci devre Aytaç'ın net bir pozisyonu vardı. Biz 3-1'in üzerine gitmek istiyorduk. Skoru bulduktan sonra olayı koparırız diye. Maalesef bireysel bir hatadan kaynaklanan bir pozisyon oldu. Taktiksel değil, bireysel hata olduğu zaman bunu açıklayamıyorsunuz. Onun akabinde penaltı pozisyonu oldu. Rakip 2-2'yi yakaladıktan sonra özellikle son 2 haftaya baktığımızda mücadeleden vazgeçmeyen Samsunspor'u göremedik. Tercihlerimiz ve çoğalmada sıkıntı yaşadık. Biz de rakip de pozisyona giremedi ikinci devre. İyi oynamadık, ikince devre bunu da arkadaşlarımıza söyledik. Burada bazı zaaflarımız ortaya çıktı. Bunların üzerine gideceğiz” dedi.

“3 puan alarak yolumuza devam edeceğiz”

Bu hafta oynayacakları Tarsus İdman Yurdu maçının kendileri açısından önemli olduğunu vurgulayan Buz, “Buradaki en büyük hatalardan bir tanesi 3 maçta 9 puan almamız gerekirken, 7 puan aldık. 2 deplasman oynadık, 4 puan aldık. 1 tane içeride oynadık, 3 puan aldık. Çok önemli bir müsabakamız var, Tarsus İdman Yurdu ile. Biz de gereken hamleleri kendi açımızdan hem analizini yaparak hem de doğru seçimi yaparak Tarsus İdman Yurdu'na karşı oynayacağız ve Allah'ın izniyle 3 puanı aldıktan sonra 10 puanla yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.