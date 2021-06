İş dünyasına ‘nefes'

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) önderliğinde 2017 yılından bugüne 7 kez uygulamaya alınan Nefes Kredisi'nin 1 Haziran tarihinden itibaren yeniden devrede olduğunu söyledi.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2021 Nefes Kredisi'nin, 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF iş birliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile yeniden uygulanmaya başladığını açıkladı. TOBB'un girişimiyle 365 oda ve borsanın tüm kaynaklarını seferber ettiğini belirten Murzioğlu, “Kredi ile işletmelere 6 ay tamamen ödemesiz dönem imkânı tanınacak. Kredi taksitleri ödemesiz dönem sonrası 12 eşit parçada ödenecek. Kredinin faizi yıllık yüzde 17,50 olacak. Krediden cirosu 10 milyon TL ve altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yaşayan işletmeler faydalanabilecek. 2019 yılından sonra kurulmuş işletmelerde ciro kaybı şartı aranmayacak. 2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL'ye, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin TL'ye kadar kredi kullanabilecek” dedi.

İş dünyasına can suyu olacak

Kovid-19 salgınının işletmeler üzerindeki etkisini hafifletmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde hayata geçirilen Nefes Kredisi'nin Samsun iş dünyasına da can suyu olacağını söyleyen Başkan Murzioğlu, “Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına biz de oda olarak tüm kaynaklarımızı üyelerimizin emrine verdik. Üyemiz KOBİ'ler Odamızdan alacağı üyelik belgesi ile anlaşmalı bankalara başvurabilecekler. Üyelerimiz isterlerse odaya gelmeden e-belge olarak da belgelerini alabilecekler. Sağ olsun bankalarımız da bu projeye destek verdi. Üyelerimiz, 10 bankanın Türkiye'nin her yerindeki şubelerinden kredi kullanabilecek. 6 aylık ödemesiz dönem şu an işletmelerimiz için en önemli husus. 6 ay boyunca ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak. İnşallah o zamana aşılamanın da devreye girmesi ile işler normale dönecek, işletmelerimiz normal hayatlarına geri dönecekler” diye konuştu.

Başvurular; alınacak faaliyet belgesi ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası'ndan yapılabilecek. Kredi Garanti Fonu da (KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacak.