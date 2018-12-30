İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İş makinesiyle define ararken yakalandılar

Samsun’da define aramak için iş makinesiyle ormanlık alanda kaçak kazı yapan 5 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Samsun'da define aramak için iş makinesiyle ormanlık alanda kaçak kazı yapan 5 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin 3 aylık fiziki takibi sonrası Samsun'un Çakallı Mahallesi Atayolu Büyük Köprü civarında organize olarak kazı yapılıp, define arandığı belirlendi. Bunun üzerine Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte yapılan operasyonda kaçak kazı yaptıkları saptanan Y.C., S.C., S.C., M.B ve A.T. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.


Kazıda kullanılan iş makinesi ile diğer malzemelere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.