İş yerinden telefon hırsızlığı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerine giren hırsız, vitrindeki telefonu çalıp kayıplara karıştı.

Olay, Kızılırmak Mahallesi Kurtoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Ahmet Akbaş, güneşlenmek için iş yerinden kapının önüne çıktı. Bu esnada dükkana giren henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs vitrinde bulunan bin lira değerindeki telefonu alıp kaçtı. Bir süre sonra iş yerine giren Akbaş, vitrinde bulunan telefonlardan birinin olmadığını fark etti, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kimliği belirlenemeyen şahsı tespit etmek için bölgede kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.