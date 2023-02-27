İş yerlerine ruhsat denetimi

Samsun'un Canik Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren iş yerlerini denetledi.

Canik Belediyesi, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmeleri belirlenen program dâhilinde düzenli olarak kontrol ederek, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını ve işletmenin ticari faaliyetlerinin ruhsata uygunluğunu denetliyor. Canik Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını yeni alan vatandaşları iş yerlerinde ziyaret ederek ruhsatlarını takdim ediyor.

Ticari faaliyetlerin uygunluğu denetleniyor

Canik Belediyesi, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerini titizlikle gerçekleştiriyor. İlçedeki işletmeleri belirlenen program dâhilinde düzenli olarak kontrol eden ekipler, işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatını ve işletmelerin gösterdiği ticari faaliyetlerin ruhsata uygunluğunu denetliyor. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan veya ruhsatlarını güncellemeyen işletme sahiplerine ekipler tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılıyor.

Ruhsatlar iş yerlerinde takdim ediliyor

Canik Belediyesi, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, gerekli şartları yerine getirerek iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan vatandaşları işletmelerinde ziyaret ediyor. İşletme sahiplerine hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen ekipler, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını işletme sahiplerine takdim ediyor.