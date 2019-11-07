İşaret dili kursuna ilgi büyük

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, çok farklı branşlarda meslek ve sanat edindirme kursları içerinde yoğun talep olan “Türk İşaret Dili kursu” açarak bu yöndeki ihtiyacı gidermeye çalıştıklarını ifade etti. Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ile birlikte işaret dili kursunu yerinde takip eden Başkan Kılıç, “İşaret dili kurslarına katılanlar hem yeni bir yetenek hem de farkındalık kazanıyorlar” dedi.

Başkan Hamit Kılıç, “Kursumuzda sözcüklerin anlam karşılıkları değil kavramların işaret dilindeki karşılıkları verilmektedir. Ellerin ve parmakların aldığı biçimler ve hareketlerin yönü anlatılarak işaret dili öğretiminde kolaylık sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca her kelime için resim ve el biçimi de ayrıca verilmekte. Bafra Belediyesi olarak paylaştığımız hayatı engellerimiz için daha yaşanır hale getirmek için projeler üretiyoruz” diye konuştu.

Bafra Belediyesinin işaret dili kursunun yanında; tiyatro, baba eğitimi, keman, gitar, piyano ve zembil gibi farklı branşlardaki kursları devam ediyor.