İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İşbaşı Eğitim Programı ile personel alımı

Bafra Belediyesi tarafından Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) iş birliğinde ve İşbaşı Eğitim Programı kapsamında belediyenin temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere 3 ay süreli 16 bay personel alınacağı duyuruldu.


Programa 10 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar başvurular kabul edilecek. Başvuru sahipleri arasından noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminde, gerçek sayının üç katı kişi belirlenecek ve bu kişiler arasından mülakatla belirlenecek 16 kişi iş başı yapacak. Başvurularda 40 yaşını doldurmamış olmak, son 1 ayda sigortalı olmamış olmak, son 1 yıl içinde İŞKUR projelerinden faydalanmamış olmak ve son 6 aydır Bafra'da ikamet etmiş olmak şartları aranacak. Noter huzurunda gerçekleşecek kura çekimi 13 Haziran tarihinde saat 14.00'te Belediye Kültür Merkezi'nde yapılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.