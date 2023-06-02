İşgal ordularını Çanakkale Boğazı'na gömen Nusret Mayın Gemisi'nin müzesine yoğun ilgi

SAMSUN (İHA) – Çanakkale Boğazı'na gelen işgal gemilerinin batırılmasında büyük rol oynayan Nusret Mayın Gemisi'nin müzesi Samsun'da yoğun ilgiyle karşılandı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 2 gündür Samsun'da demir atan TCG Nusret Müze Gemisi'ni protokol üyeleriyle birlikte ziyaret etti. Müze gemisinin tüm odalarını gezen Vali Dağlı, müze gemi hakkında görevli komutanlardan bilgi aldı. Öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği müze gemide, geminin Çanakkale Savaşı'ndaki önemi ve yaptıkları ziyaretçilere aktarıldı.

“Herkesin bu müze gemiyi görmesini istiyorum”

Müze gemisinin insanları tarihte yolculuğa çıkarttığını ifade eden Vali Zülkif Dağlı, “Nusret Mayın Gemisi'ni öğrencilerimizle, müdürlerimizle birlikte gezdik. O günlerde ne kadar zor şartlarda önemli bir görev ifa ettiğine biraz daha vakıf olduk. Güzel bir sunum dinledik. Ben bugün itibariyle Samsunlu tüm hemşerilerimizi Nusret Mayın Gemisi Müzemize davet ediyorum. Çünkü Nusret Mayın Gemimizin birebir aynısı yapılmış. Burayı mutlaka görmelerini tavsiye ediyorum. Allah o günlere bizi tekrar düşürmesin. Zor zamanlarda önemli görevler ifa ettiler. Bu gemide görev yapıp şehit olan tüm askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsine müteşekkir olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Okullarımız ve öğrencilerimiz buraya gerçekte çok güzel teveccüh gösterdiler. Öğrencilerimizin buradalar. Bugün itibarıyla ziyaretçi sayısının 8-10 bin arasında olacağını düşünüyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da Samsun'a gemimizin gelmesini sağlayacağız” dedi.

Ziyaret, Vali Dağlı'ya mayın gemisinin isminin yazılı olduğu şapkanın hediye edilmesi ve Dağlı'nın gemi şeref defterini imzalaması ile son buldu.