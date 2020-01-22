İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Işığa Karşı fotoğraf sergisi Samsunlularla buluşacak

Samsun Fotoğraf Sanatı Derneği (SAMFAD) tarafından Işığa Karşı temalı karma fotoğraf sergisi Samsunlularla buluşacak.


18 yıl içinde 31 fotoğraf sergisi açan dernek 32. fotoğraf sergisini 24 Ocak Cuma günü


Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezinde(AVM)


gerçekleştirilecek açılış ile fotoğraf severlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. 26 dernek üyesinin katkı verdiği karma sergide 47 eser yer alacak.


Birbirinden özel fotoğrafların yer aldığı sergi 24-31 Ocak tarihleri arasında Yeşilyurt AVM'de ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.