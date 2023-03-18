Işık ihlali yapan araca motosiklet hızla çarptı: 1 yaralı

Samsun'da kırmızı ışık ihlali ve hatalı dönüş yapan hafif ticari araca hızla gelen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü takla atarak yere düştü.

Dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen kazalar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Şehir merkezinin çeşitli noktalarında meydana gelen bazı kazalar, görenleri dehşete düşürdü. Atakum ilçesinde bulunan bir kavşakta ışık ihlali yapan ticari araç kazaya sebebiyet verdi. Hafif ticari aracın dönüş yaptığı sırada karşı yoldan hızla seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü hafif ticari araca hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.

İlkadım ilçesinden meydana gelen diğer bir kazada, yayanın geçmesi için fren yapan ticari taksiye otomobil, otomobile ise minibüs çarparak zincirleme kaza meydan geldi.

Meydana gelen diğer kazada ise kavşağa hızlı giren bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yan yoldan gelen otomobile çarptı. Kazada maddi hasar oluştu.

Canik ilçesinde yaşanan kazada da kontrolsüz şekilde kavşaktan geçmek isteyen minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada iki araçta da maddi hasar oluştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" mesajı ile paylaştı. Kazaların aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği belirtildi.